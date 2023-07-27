Politika

ABD’li senatörden İsveç mesajı: Erdoğan parlamentoyu toplayabilirdi ama yapmadı

ABD Senatosu'nun etkili ismi Bob Menendez, “Erdoğan, 'Evet, İsveç katılmalı' demiş olsa da İsveç, Türkiye'den hâlâ oy alamadı. (Erdoğan) parlamentoyu toplayabilirdi. Oylamayı yaptırabilirdi. Bunu yapmadı” dedi.
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HABER MERKEZİ

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Reuters haber ajansına konuştu.

İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumunu eleştiren Menendez, şunları ifade etti:

“Erdoğan, 'Evet, İsveç katılmalı' demiş olsa da İsveç, Türkiye'den hâlâ oy alamadı. (Erdoğan) parlamentoyu toplayabilirdi. Oylamayı yaptırabilirdi. Bunu yapmadı.”

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kötü ilişkilere de dikkat çeken Menendez, “Bir NATO müttefiki diğeriyle düşmanlık içindeyse ve birileri de ona F-16 satarsa bu bizim açımızdan nasıl mümkün olabilir?” diye konuştu.

Öte yandan Menendez, F-16 satışı konusunda Ankara’ya dair görüşlerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Menendez uzun süredir Türkiye'ye F-16 savaş jetlerinin satışına Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğine itiraz etmesi, Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz'de yaşanan sorunlar ve insan hakları ihlalleri gibi gerekçelerle karşı çıkıyor.

Türkiye Ekim 2021'de ABD'den 20 milyar dolar değerinde Lockheed Martin Corp F-16 uçakları ve envanterindeki savaş uçaklarının modernizasyonu için yaklaşık 80 modernizasyon kiti talep etti.

ABD Başkanı Joe Biden hükümeti de satışı destekliyor.

Türkiye'nin son NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç'in İttifak üyeliğine olan itirazını kaldırması Senato'da satışa olan itirazın da kalkacağı yönünde beklentileri artırmıştı.

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