ABD’den 14 Irak bankasına dolarla işlem yapma yasağı

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Wall Street Journal’da (WSJ) yer alan habere göre ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili, Irak bankalarının kara para akladığının ve hileli işlemler yaptığının ortaya çıkarıldığını söyleyerek, aklanan fonların İran’a fayda sağlayabileceği belirlenen kişilere gittiğinden şüphelenilmesi için güçlü nedenlerinin olduğunu ifade etti.

Uygulanan yaptırımların ardından Irak dinarının değer kaybettiği belirtildi. Al Jazeera'nı haberinde çarşamba günü Irak Merkez Bankası’nın önünde bir araya gelen göstericiler, Irak hükümetini müdahale etmeye çağırarak protesto düzenledi.

İki Irak Merkez Bankası yetkilisi, ABD'nin son yaptırımlarının daha önce sekiz bankaya uygulanan yaptırımlara ek olduğunu ve Irak'taki 72 bankanın neredeyse üçte birinin kara listeye alındığını söyledi.

Yasak, doların piyasa kurunu son iki gün içinde dolar başına bin 470 dinardan bin 570 dinara çıkardı.

Merkez bankası önündeki protestoların, 2021 yılında kitlesel protesto gösterileri başlatan ve hükümeti enflasyonu durdurmak için harekete geçmeye çağıran Thuwar Tishreen (Ekim Devrimcileri) grubu tarafından düzenlendiği aktarıldı.