Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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ECB'nin parasal politika karar metninde, refinansman faizinin 25 baz puan artışla yüzde 4.25'e, mevduat faizinin yüzde 3,75'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4.50'ye yükseltildiği kaydedildi.

ECB'nin mevduat faizi bu artışla Ekim 2000'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyonu hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşürmek amacıyla bugünkü toplantıda üç temel politika faizinde de 25 baz puanlık artışa gidildiği belirtilen metinde, "Enflasyon düşmeye devam ediyor ancak çok uzun süre daha çok yüksek kalması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

Metinde, enflasyonun yılın geri kalanında gerilemeye devam etmesine rağmen hedeflenen seviyenin üzerinde seyredeceği aktarıldı.