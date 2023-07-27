Spor

Jordan Henderson da Suudi Arabistan’ın yolunu tuttu

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti.
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ortadoğu Jordan Henderson Al Ittifak transfer

HABER MERKEZİ

Al İttifak'tan yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Jordan Henderson, 33 gol attı.

İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Al Ittifak, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.

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