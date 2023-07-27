Politika

Başkan Barzani’den BAE liderine başsağlığı mesajı

Başkan Barzani, kardeşi Said bin Zayid’in vefatı dolayısıyla BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’a başsağlığı diledi.
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kürdistan Mesud Barzani Muhammed bin Zayid Al Nahyan taziye mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi, Başkan Mesud Bazani’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın kardeşinin vefatı dolayısıyla taziye mesajını yayınladı.

Haberi büyük bir üzüntüyle aldığını belirten Başkan Barzani, merhuma Allah'tan rahmet, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Nahyan ailesine başsağlığı diledi.

BAE resmi ajansında yer alan habere göre, birkaç gün önce sağlık sorunu yaşadığı açıklanan Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Said bin Zayid'in vefat haberi Başkanlık Divanı tarafından duyurulmuştu.

Başkanlık Divanı'nın 22 Temmuz'da ayrıntılara yer vermediği açıklamasında 58 yaşındaki Said bin Zayid'in sağlık sorunu yaşadığı belirtilmişti.

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