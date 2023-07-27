Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı
HABER MERKEZİ
Yunanistan'da sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve bazı yerleşim yerindekiler tahliye edildi.
Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı.
Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor.
Bölgede deniz yoluyla da tahliyeler yapıldı.
ORMANLARINDA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.