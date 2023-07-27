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Diyarbakır'da yangın: 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da bir dairede henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı, evde de hasar oluştu.
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kürdistan Diyarbakır yangın Hastane

HABER MERKEZİ

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın yerine itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dairede bulunan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Binadan çıkarılan 5 kişi burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev hasar gördü. (Kaynak: AA)

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