Diyarbakır'da yangın: 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da bir dairede henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı, evde de hasar oluştu.