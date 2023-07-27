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Şırnak'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şırnak'ta, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
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kürdistan Şırnak trafik kaza

HABER MERKEZİ

İ.B. idaresindeki kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu 7. kilometresinde, H.E. yönetimindeki tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek K.B, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. (Kaynak: AA)

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