Şırnak'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
HABER MERKEZİ
İ.B. idaresindeki kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu 7. kilometresinde, H.E. yönetimindeki tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek K.B, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. (Kaynak: AA)