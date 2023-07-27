Politika

Şırnak'ta 11 bölgeye giriş yasaklandı

Şırnak’ta kent merkezi ile Uludere ilçesine bağlı 11 bölgeye 27 Temmuz-10 Ağustos arasında 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi ve girişleri yasaklandı.
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kürdistan Şırnak yasak giriş

HABER MERKEZİ

Şırnak Valiliği, bazı alanların 27 Temmuz-10 Ağustos arasında 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini" duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddeleri ile ilgili Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca kent merkezi ile Uludere ilçesine bağlı 11 bölgenin, "milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması" maksadıyla "geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği" belirtildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelere vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından girmelerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği ifade edildi.

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