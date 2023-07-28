Teknoloji

Araştırma: Google uyarı sistemi Maraş depremlerini bildirmekte başarısız oldu

BBC’nin önde gelen programlarından Newsnight, Google’ın deprem uyarı sisteminin 6 Şubat’taki Maraş depremlerinde kullanıcılara bildirim göndermekte başarısız olduğunu ortaya çıkardı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: İHA
Foto: İHA
dünya Maraş depremleri Deprem Google BBC Araştırma

HABER MERKEZİ

BBC'nin yaptığı saha araştırmasına göre Google'ın cep telefonlarına depremden bir dakika öncesine kadar uyarı gönderen sistemi işlemedi.

Sistemi Türkiye'de Haziran 2021'de devreye sokan Google ise, kanıt sunmadan, ilk deprem öncesinde milyonlarca kişiye mesaj gittiğini savundu. 

Depremin vurduğu üç kentte yüzlerce kişiyle konuşan Newsnight haber programı ekibinin, cep telefonuna Google'ın deprem uyarısı geldiğini ifade eden kimseyi bulamadığı bildirildi.

SİSTEM YALNIZCA ANDROID TELEFONLARDA ÇALIŞIYOR

Google'ın uyarı sistemi yalnızca Android mobil işletim sistemiyle çalışan telefonlarda hizmet veriyor. iPhone dışındaki bütün cep telefonu markalarını kapsadığı için yaygın şekilde kullanılıyor. 

Habere göre, Türkiye'deki cep telefonlarının yaklaşık yüzde 80'i Android sistemine sahip olduğundan deprem uyarı mesajlarının geniş bir kitleye ulaşması bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi.

Sistem, akıllı telefonlardaki titremeleri algılayan ivme ölçerler sayesinde çalışıyor. Birçok telefonun aynı anda titremesi durumunda Google, depremin merkez üssünü ve şiddetini tespit edebiliyor.

UZMAN ELEŞTİRDİ, GOOGLE UYARININ GİTTİĞİNİ SAVUNDU

Google, dünya çapında onlarca ülkede çalışan sistemin deprem uyarısı gönderebilme kabiliyetini Android servisinin önemli bir parçası olarak görüyor.  Bu nedenle bazı uzmanlar, Google'ın sunmayı vaat ettiği hizmeti verememesini eleştirdi. 

Kuzeybatı Pasifik Sismik Ağı'ndan Prof. Dr. Harold Tobin, Google'ın deprem erken uyarısı gibi bir hizmet sunacağına dair söz vermesinin ya da üstü kapalı bir vaatte bulunmasının işi ciddiye aldıklarını gösterdiğini belirterek, "Doğrudan hayati tehlikeyle ilgili olan bir şeyi yerine getirme sorumlulukları var" değerlendirmesinde bulundu.

Google'ın ürün geliştirme yöneticisi Micah Berman, milyonlarca kişiye uyarı gittiğini belirterek sistemi savundu. Berman olayın büyüklüğü karşısında Google'ın uyarılarının dikkatlerden kaçmış olabileceği açıklamasında bulundu.

Resmi rakamlara göre 6 Şubat'ta Maraş merkezli depremlerde 50 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv