Ron Nehring’den K24’e: Kürdistan Bölgesi ile ABD’nin iyi ve uzun süreli ilişkileri var

LONDRA (K24)

K24’e konuşan ABD merkezli Leadership Institute’nün Uluslararası Programlar Direktörü Ron Nehring ABD, Irak ve Kürdistan Bölgesi ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Irak’ta bir gelişme var ve Irak ile Kürdistan Bölgesi halklarının haklarına saygı duyulmalı” diyen Ron Nehring, “Kürdistan Bölgesi de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gelişmesini sürdürecek ve otonomisi korunacak” ifadelerini kullandı.

“Kürdistan Bölgesi halkı kendi geleceklerine karar verene kadar statülerine saygı duyulmalı” ifadelerini kullanan Nehring, şöyle devam etti:

“ABD’de ya da İran’da onlarla ilgili karar verilmemeli. İran’ın kararlarına büyük önem veriliyor, eğer Irak ya da Iraklı siyasi taraflar, Kürdistan Bölgesi’nin otonomi haklarına ve vatandaşlarının bireysel haklarına saygı duyarsa iyi olur. Ancak İran, Irak siyasetine müdahale etmeye çalışırsa rahatsızlık ve endişeleri artırır.”

Kürdistan Bölgesi ve federal hükümet arasındaki ilişkilere de değinen Ron Nehring, Kürdistan Bölgesi halkının büyük acılardan geçtiğini belirterek, “Şimdiki Irak hükümeti Kürtlerin haklarına saygı duymalı, Kürdistan Bölgesi’nin otonomisinin önü açılmalı ki Kürdistan Bölgesi kalkınsın” dedi.

Ron Nehring Kürdistan Bölgesi-ABD ilişkileriyle ilgili ise “Kürdistan Bölgesi’nin ABD’yle iyi ve uzun süreli ilişkileri var. ABD Irak’taki gelişmeleri dikkatle gözlemliyor” değerlendirmesinde bulundu.