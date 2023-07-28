Politika

Rusya: Ukrayna Rostov Bölgesi'ne füze saldırısı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rostov Bölgesi’ndeki Taganrog şehrine Ukrayna’nın füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
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Rostov
Rostov
dünya Rostov Rusya Ukrayna saldırı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın şehrindeki patlamaya ilişkin “Kiev rejimi, Rostov Bölgesi’nde Taganrog şehrinin konut altyapısına yönelik saldırı versiyonuna dönüştürülen S-200 hava savunma sisteminin füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sisteminin Ukrayna füzesini tespit ettiği ve havada durdurduğu kaydedilen açıklamada, vurulan füzenin parçalarının Taganrog topraklarına düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, “Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu çok sayıda bina hasar aldı ve siviller zarar gördü” denildi.

10’DAN FAZLA YARALI

Öte yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rus hava savunma sistemlerinin Azak bölgesinde ikinci bir füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Golubev, daha önce yaptığı açıklamada, Taganrog şehir merkezine bir roketin düştüğünü duyurmuştu.

Patlamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, 10’dan fazla kişinin yaralandığı ifade edilmişti. ​​​​​​​

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