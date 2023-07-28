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Süleymaniye'de PKK'lilerin bulunduğu araca İHA saldırısı

Şarbajêr’de bir araç İHA saldırısının hedefi oldu.
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FOTO: Arşiv
FOTO: Arşiv
kürdistan Şarbajêr İHA saldırısı

ERBİL (K24)

Süleymaniye'nin Şarbajêr ilçesinde bir araç İHA saldırısının hedefi oldu.

K24’e konuşan Şarbajêr Kaymakamı Şaho Osman, ilçe sınırlarında bir aracın İHA saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırının ardından olay yerinde yangın çıktığını kaydeden Osman, sivil savunma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ifade etti.

Saat 19:00 sularında saldırıya uğrayan söz konusu araçta 5 PKK'linin bulunduğu kaydedildi.

Kürdistan Anti Terör’den yapılan açıklamada, Türkiye tarafından gerçekleştirilen İHA saldırsında 4 PKK’linin yaşamını yetirdiğini açıkladı.

Açıklamada, araçta bulunan diğer PKK’linin yaralandığı belirtildi.

 

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