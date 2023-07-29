Kerkük’te 2 Kürt sivil güvelik güçleri tarafından öldürüldü

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, dün gece Domiz Mahallesi’nde motosikletle seyir halinde olan iki gence, 55 No’lu kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerince ateş açıldığını ve ikisinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Muhabirimiz, hastaneye yetiştirilen gençlerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktardı.

Gençlerden birinin Hadi Şukur (20) olduğu ve Kerkük’ün Kürdistan Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Gencin ailesi, Hadi’nin arkadaşıyla birlikte güvenlik güçlerince öldürüldüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

Gencin yakınları, failler yakalanmadan cenazelerini adli tıp morgundan almayacaklarını belirtti.

K24’e konuşan gençlerden birinin yakını, “Bu iki genç, esnaftı. Biri fırında çalışıyor. Güvenlik güçleri motosikletlerine el koyacak korkusuyla kontrol noktasından beklemeden geçiyor. Onlar da arkadan ateş ediyor ve başlarından vuruyorlar” diye anlattı.

Dün sabah saatlerinde Kerkük Hastanesi yakınlarında motosikletli iki kişi bir polis yetkilisine ateş ederek ağır yaralamıştı. Olayın ardından Kerkük’ün birçok mahallesinde kontrol noktaları kurularak, bazı motosikletlere el konuldu.