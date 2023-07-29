Akşener’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Lamı cimi yok, seçimi kaybettik

HABER MERKEZİ

Isparta’daki bir etkinlikte konuşan Meral Akşener, siyasetçinin seçmenin tercihlerine saygı duymak zorunda olduğunu söyledi.

“HDP eşittir PKK, HDP eşittir CHP, CHP eşittir İYİ Parti. Sonuç olarak hep beraber terörist olmuşuz” diyen Akşener, şunları ifade etti:

“Buradan çıkan sonuç şu: Biz bu propaganda yapılırken bu yalanlara inanmasını engelleyecek gereken çalışmayı yapmamış ve bu süreci doğru yönetememişiz demektir. Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi ‘Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi’ diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmenim, milletim öyle karar verdi, can baş üstüne. Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek.”

Önceki hafta Habertürk’e katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçim sonuçlarını yenilgi olarak kabul etmiyorum” demişti.