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Halepçe’de asayiş güçlerine silahlı saldırı

Motosikletli bazı kişilerin Halepçe’de asayiş güçlerine ateş açması sonucu bir asayiş görevlisi yaşamını yitirdi.
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kürdistan Halepçe silahlı saldırı

HALEPÇE (K24)

K24’e konuşan bir güvenlik kaynağı, dün gece asayiş güçlerinin rutin denetimler için kent merkezinde devriye gezdiği sırada motosikletli bazı kişilerin asayiş güçlerini takibe başladığını söyledi.

Kaynak, asayiş güçlerinin dur ihtarına motosikletli kişilerin ateş açarak karşılık verdiğini ve Soran Celal Ali Şaweys isimli görevlinin yaralandığını, kaldırıldığı hastanede de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öldürülen asayiş görevlisinin evli olduğu öğrenildi.

Motosikletli saldırganların Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Anti Terör Güçleri üyesi olduğu belirtiliyor.

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