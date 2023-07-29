Politika

Türkiye’nin hava saldırısında 4 DSG’li yaşamını yitirdi

Türkiye’nin Kamışlo’da insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 4 DSG’linin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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kürdistan Rojava Kamışlo DSG Türkiye SİHA Hava saldırısı

ERBİL (K24)

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının (SİHA) Rojava’nın Kamışlo kentine bağlı Amude ilçesi yakınlarındaki bir köye saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamaya göre Xirbe Xwe köyündeki saldırıda 4 DSG’li yaşamını yitirdi.

Öte yandan DSG, Türkiye’ye bağlı silahlı grupların Suriye’nin kuzey ve doğusuna yönelik saldırılarına devam ettiğini bildirdi.

Demokratik Suriye Güçleri, saldırının tüm detaylarını açıklayacağını aktardı.

Türkiye, son aylarda Rojava ve DSG kontrolünde bulunan bölgelere yönelik SİHA saldırıları gerçekleştiriyor.

Söz konusu saldırılarda çok fazla kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

 

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