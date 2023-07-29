Türkiye’nin hava saldırısında 4 DSG’li yaşamını yitirdi
ERBİL (K24)
Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının (SİHA) Rojava’nın Kamışlo kentine bağlı Amude ilçesi yakınlarındaki bir köye saldırı düzenlediğini açıkladı.
Açıklamaya göre Xirbe Xwe köyündeki saldırıda 4 DSG’li yaşamını yitirdi.
Öte yandan DSG, Türkiye’ye bağlı silahlı grupların Suriye’nin kuzey ve doğusuna yönelik saldırılarına devam ettiğini bildirdi.
Demokratik Suriye Güçleri, saldırının tüm detaylarını açıklayacağını aktardı.
Türkiye, son aylarda Rojava ve DSG kontrolünde bulunan bölgelere yönelik SİHA saldırıları gerçekleştiriyor.
Söz konusu saldırılarda çok fazla kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.