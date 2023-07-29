Genel

Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: Sivillerin yaşadığı bina vuruldu

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Dnipro kentine yönelik füze saldırısında 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Dnipro'da vurulan bina (Foto: AFP)
Dnipro'da vurulan bina (Foto: AFP)
dünya Dnipro Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Füzenin sivillerin yaşadığı binaya isabet ettiği kaydedilen açıklamada, "Saldırıda 9 kişi yaralandı. Bunların arasında 14 ve 17 yaşındaki çocuk bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Dnipro Belediye Başkanı'nın olay yerine geldiğini belirtildi.

ZELENSKIY: BU BİR TERÖR SALDIRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olayla ilgili Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Füze yüksek katlı bir binaya ve Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait binaya isabet etti. Bu, Rusya'nın füzeyle terör saldırısıdır. Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Servisi ve Bölgesel Askeri İdare yöneticileri ile görüşmeler acil görüşmeler yaptım. Gerekli ekipler olay yerinde bulunuyor. Gerekli çalışmaları yürütüyor, inanlara yardımcı oluyoruz. Durumu kontrol altında tutuyoruz. Rusya'yı halkımıza yönelik saldırı ve terör nedeniyle cezalandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu alçak cevap verecek. Adalet için elimizden geleni yapacağız."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv