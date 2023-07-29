Salı günü motorine yeni zam geliyor

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Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam bekleniyor.

En son dün itibariyle motorine 1.42 lira zam yapılmıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.