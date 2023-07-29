Salı günü motorine yeni zam geliyor
HABER MERKEZİ
Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam bekleniyor.
En son dün itibariyle motorine 1.42 lira zam yapılmıştı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.