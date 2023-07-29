‘Ukrayna, Rus güçlerine karşı Kuzey Kore füzelerini kullanıyor’

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Reuters'ın aktardığına göre, FT, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Kuzey Kore yapımı roketlerin Rusya güçlerinden ele geçirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu yazdı.

Rusya-Ukrayna savaşı, 24 Şubat 2022'den bu yana devam ederken, ABD Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağladığını iddia ediyor. ABD'nin iddiaları arasında Kuzey Kore'nin Rusya'ya deniz yoluyla silah gönderdiği de var.

Washington iddialara ilişkin herhangi bir kanıt sunmazken, Ukrayna'da devam eden savaştan yansıyan görüntülerde de Kuzey Kore yapımı silahlara yaygın biçimde rastlanmadığı ifade ediliyor.

Kuzey Kore ve Rusya da kendilerine yönelik silah tedariki iddialarını reddediyor.

The Financial Times gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore yapımı silahlar, ülkenin doğusunda aylar süren çatışmalara sahne olan Bahmut şehrinde Sovyet yapımı Grad çoklu fırlatma roket sistemlerini kullanan Ukrayna birlikleri tarafından gösterildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da 26 Temmuz'da Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a bir ziyaret yapmıştı. İlk kez Kuzey Kore'yi ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Şoygu, mevkidaşı Kang Soon Nam ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından, "Görüşmelerin işbirliğinin pekişmesine katkı sunacağına inanıyorum" demişti.