ABD Senatosu’na Jina Emini ismini taşıyan tasarı sunuldu

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Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Demokrat Senatör Alex Padilla, üst düzey İranlı yetkilileri cezalandırmak amacıyla Mahsa Amini (Jina Emini) adını taşıyan tasarıyı Senato’ya sundu.

Yasa ABD Başkanı Joe Biden’ı, İran Dini Lideri Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yakın çevresi tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerini Kongre’ye her 90 günde bir kamuya açık bir rapor sunmakla yükümlü kılıyor.

Tasarıya göre İranlı yetkililere, terörizm, insan hakları ihlalleri ve İran nükleer programı konusunda ek yaptırımlar uygulanabilecek.

Senatör Marco Rubio, ‘İran halkına karşı sistematik insan hakları ihlalleri’ kınayarak, “Terörizmin devlet sponsoru olarak İran rejimi, kendi halkına ve başka ülkelere karşı aktif olarak kaosa neden oluyor” dedi.

JİNA EMİNİ KİMDİR?

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı 10'dan fazla kişi idama mahkum edildi, bunlardan 4 kişinin cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.