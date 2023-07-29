İklim değişikliği: ‘Dünyanın sonu değil ama tehlikeli bir hal alacak’

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Alman Spiegel dergisine demeç veren Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yeni başkanı Jim Skea, dünyayı bekleyen olası iklim senaryolarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yerküre için kritik hedef olarak görülen küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede tutma hedefine atıfta bulunan bilim insanı, "Bu sıcaklık hedefi son derece sembolik. Yine de dünyamız 1,5 dereceyi aşarsa umutsuzluğa kapılmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Skea, böyle bir durumda dünyanın sonunun gelmeyeceğini belirterek, "Ancak dünya daha tehlikeli bir hal alacaktır. Ülkeler birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalacak ve toplumsal gerginlikler olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL ÇABALAR RADİKAL DEĞİŞİMLERE YOL AÇAMAZ"

Geçtiğimiz birkaç yılda bilimin siyasete nasıl aktarıldığını öğrendiğini ve bu tecrübeyi Panel'deki görevinde kullanacağını ifade eden Skea, sanayi ve taşımacılıkta kullanılan ve iklim için yıkıcı etkileri olan termik santrallerin, doğal gazın ve petrolün yerine yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına özel önem atfediyor.

Bilim insanı, iklimi korumak için bireysel anlamda yapılabileceklere yönelik ise, "Hiçbir bilim insanı insanlara ne yemeleri ya da nasıl yaşamaları gerektiğine ilişkin bir reçete yazamaz" dedi. Skea, bireysel anlamda iklime zararlı alışkanlıklardan feragat etmeyi olumlu bulsa da, bunun büyük bir değişime yol açmayacağını, iklim bilinci yüksek bir yaşamın yepyeni bir altyapı gerektirdiğini vurguladı.

Geçen hafta IPCC başkanlığına seçilen Skea, iklim değişikliği ile ilgili bilimsel değerlendirmeler yapan Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşa yaklaşık 30 yıldır çalışmalarıyla katkı sunuyor. Daha önce IPCC 3. Çalışma Grubu Eş Başkanlığı görevini yürüten Skea, 40 yılı aşkın süredir iklim ve enerji alanlarında yaptığı çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir isim.