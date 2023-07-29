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Almanya’da silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Almanya'nın Ausburg kenti yakınlarındaki Langweid bölgesinde 64 yaşındaki kişi, oturduğu binada yaşayan 3 komşusunu silahla öldürdü, diğer binadaki 2 kişiyi ağır yaraladı.
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avrupa Almanya Silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, Schubert Caddesi'ndeki binada dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda, 49 ve 72 yaşlarında iki kadın ile 52 yaşındaki erkeğin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırganın daha sonra Hochvogel Caddesi'nde diğer binaya gittiği ve ateşli silahla 32 ve 44 yaşındaki iki kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırganın ve ölenlerin aynı binada oturduğu aktarılan açıklamada, ilk edinilen bilgilere göre, olayın komşular arasındaki mahalle anlaşmazlığından kaynaklandığının sanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının ardından aracıyla olay yerinden ayrılan 64 yaşındaki zanlının, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

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