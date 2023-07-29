Kültür-Sanat

 3. Moskova Kürt Filmleri Festivali, Kurdistan24 işbirliğiyle gerçekleştirilecek

12 gün sürecek festival, Rusya'nın başkenti Moskova kentinde Oktyabrsky Sinema Salonu'nda Kurdistan24 işbirliği ve medya desteğiyle gerçekleştirilecek.
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kürdistan 3 Moskova Kürt Filmleri Festivali Gulizar Gerdenzeri

ERBİL (K24)

6 Eylül'de başlayacak olan 3. Moskova Kürt Filmleri Festivali'nin 17 Eylül'e kadar devam etmesi planlanıyor.

12 gün sürecek festival, Rusya'nın başkenti Moskova kentinde Oktyabrsky Sinema Salonu'nda Kurdistan24 işbirliği ve medya desteğiyle gerçekleştirilecek.

K24’e konuşan Moskova Kürt Filmleri Festivali Direktörü Gulizar Gerdenzeri, “Bu yılki festival, İran ve Doğu Kürdistan Kürtlerinin kültür ve tarihine odaklanacak” dedi.

Gerdenzeri, bu yılki festivalin afişlerinde Doğu Kürdistan’ın sembolü olan kırmızı narın kullanılacağını belirtti.

“Zengin bir kültürel hazineyi sergilemek ve yetenekli Kürt sinemacıları tanımak için ilgi çekici filmler gösterilecek” diyen Gerdenzeri, “Festivalin yarışma programına İran, Türkiye, Suriye, Yunanistan, Irak, İspanya, İsveç ve Almanya'dan toplam 41 film seçildi. İzleyiciler 6 uzun metrajlı film, 7 belgesel ve 28 kısa film izleyebilecek. Tüm filmler 2020 ile 2023 yılları arasında çekildi ve prömiyeri Rusya'da yapılacak. Filmlerin çoğu uluslararası film festivallerinde de hak ettiği ödülleri aldı” ifadelerini kullandı.

Düzenlenecek festival, Rusya Kültür Bakanlığı tarafından 2023 yılı için Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek uluslararası film festivalleri listesine dahil edildi.

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