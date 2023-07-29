Genel

Havai fişek deposunda patlama: 9 ölü, 115 yaralı

Tayland’da Narathiwat eyaletinde bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybederken, 115’den fazla kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Tayland Narathiwat Patlama

HABER MERKEZİ

Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi.

Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucunda patlamaya çelik kaynağı sırasında yaşanan teknik bir hatanın neden olduğunu açıklarken patlamanın etkisiyle çıkan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta yaşayan görgü tanığı Seksan Taesen, yüksek, gök gürültüsünü andıran bir ses duyduğunu ve tüm evin sallandığını söyledi. Patlamanın ardından dışarıya baktığını ifade eden Taesen, “Yıkılan bir ev ve yerde yatan insanlar gördüm. Tam bir kaostu” dedi.

Tayland’da inşaat endüstrisinin güvenlik anlamında zayıf olduğu ve ölümcül kazaların sık görüldüğü bilinirken geçen ay başkent Bangkok’ta inşaat halindeki bir köprünün yoldan geçen araçların üstüne çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv