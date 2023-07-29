Neçirvan Barzani, BAE’de Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan’ın taziyesine katıldı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Neçirvan Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın taziyesine katıldı.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı kendisi, Kürt halkı ve Başkan Mesud Barzani adına, BAE Devlet Başkanına, ailesine ve BAE halkına başsağlığı dilediği belirtildi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ise Neçirvan Barzani'ye ziyareti ve dayanışması için teşekkür ettiği kaydedildi.