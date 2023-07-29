Politika

Zaharova: Rusya, Ukrayna’yla ilgili yaklaşık 30 barış teklifi aldı

Zaharova, Rusya’nın resmi ve gayri resmi yollarla Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma yönünde yaklaşık 30 teklif aldığını belirtti.
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Mariya Zaharova
Mariya Zaharova
dünya Mariya Zaharov Rusya Ukrayna barış

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov, Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Rus medyasına açıklamalarda bulundu.

Zaharova şunları söyledi:

“Herkese minnettarız. Bu türden çok sayıda girişim oldu. Zannımca bir ay önce bile yaklaşık 30 teklif vardı. Bu teklifler devlet veya özel yollarla geldi.”

Rusya’nın görüşmeleri reddetmediğini söyleyen Zaharova, “Bu görüşmelerin herhangi bir katma değer getirmeyeceğini anladığımızda bile ortaklara ve genel olarak bu duruma şans tanımıştık” dedi.

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