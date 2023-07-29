Kürdistan Bölgesi’nde üretilen patatesler BAE pazarında

ERBİL (K24)

Erbil’de üretilen 300 tonluk patates Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pazarlarına ulaştı.

K24’e konuşan Erbilli iş insanı Bawer Sabır Xoşnaw, “Erbil vilayetinde çiftçiler tarafından üretilen ve 300 ton patates içeren 8 konteyner, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin desteğiyle BAE'ye ihraç edildi” dedi.

“Patates üretimi iç ihtiyacı aşıyor” diyen Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi patatesleri yüksek kaliteye sahip olduğunu ve Dubai pazarında firmalar tarafından sıcak karşılandığını ifade etti.

Kürt iş insanı, patateslerini ilk kez BAE pazarlarına başarılı bir şekilde ihraç etmeleri için Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından her türlü kolaylık sağlandığını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, yerli tarımın gelişmesine büyük önem verirken, üretilen çok sayıda ürün dış pazarlara ihraç ediliyor.