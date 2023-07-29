KDP'li yetkili: Kerkük İl Meclisi seçimleri için hazırlıkları tamamladık

KERKÜK (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Seçim Dairesi Başkanı Saman Reşid, “Kerkük İl Meclisi seçimlerine bir veya iki liste halinde katılmak için Kürt partilerinin çoğunluğuyla görüştük” dedi.

K24’e konuşan KDP Kerkük Seçim Dairesi Başkanı Saman Reşid, KDP’nin Kerkük İl Meclisi seçimleri için tüm hazırlıklarını yaptığını belirtti.

Partilerin kendileriyle birlikte seçimlere katılmasının kendileri için iyi olacağını bildiren Reşid, “KDP, bu bölgelerdeki Kürt oylarının bölünmemesi için tüm Kürt partilerinin tek liste altında toplanarak seçimlere katılmasını veya iki güçlü liste oluşturulmasını istiyor” dedi.

Reşid sözlerini şöyle sürdürdü:

“KDP, il meclisi seçimlerine nasıl katılacağına ilişkin taraflarla görüşmelerini sürdürüyor. Siyasi partilerin seçime kayıt yaptırma süresi yarın sona eriyor. Bir anlaşmaya varabilmek için sürenin uzatılacağını umuyoruz. Kerkük’teki parti yetkililerinin bir kısmının görüşü KDP’nin görüşüne yakın.

Sabah saatlerinde KDP ile KYB arasında Kürdistan Parlamentosu seçimleri ve il meclisi seçimlerinin ele alınacağı toplantı olacak.

Kerkük'teki mevcut yönetim atanmıştır ve etnik gruplar arasında ayrım yapmaktadır. Biz KDP olarak Kerkük'te durumu normalleştirmeye ve istikrara kavuşturmaya çalışıyoruz.”