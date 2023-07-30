‘İsrail, çatışma ihtimaline karşı Lübnan sınırına takviye asker gönderdi’

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İsrail'in yerel "Valla" haber sitesinin, ismini açıklamadığı özel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Gallant, ülkenin kuzey sınırında durumun daha da kötüye gitmesi ihtimaline karşı operasyon planlarını onayladı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu da İsrail ordusunun, Hizbullah'la "olası bir çatışma" ihtimaline karşı sınıra takviye asker gönderdiğini kaydetti.

Haberde ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, sınırdaki güvenlik durumunu görüşmek üzere ordu komutanlığıyla bugün bir araya geleceği ifade edildi.

İsrail resmi makamlarından söz konusu haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, dünkü açıklamasında, Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında nisandan bu yana İsrail ordusu ve örgüt arasında yaşanan gerginliği hatırlatarak, İsrail'in Lübnan'ın hala bazı bölgelerini “işgal etmeyi” sürdürdüğünü, bu durumda saldırıya maruz kalan tarafın Lübnan olduğunu savunmuştu.

Lübnan-İsrail arasında 120 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. İsrail sınır üzerinde bazı kesimlere tel örgü çekerken bazı noktalara da beton duvarlar örüyor.