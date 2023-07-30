Politika

Suudi Arabistan'dan 12 ülke için elektronik vize kararı

Suudi Arabistan, 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin artık A4 kağıdına QR kodlu verileceğini açıkladı.
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ortadoğu Suudi Arabistan Vize Uygulama Yemen Sudan Lübnan

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan açıklamada, çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin A4 kağıdına QR kodlu basılı verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda söz konusu vizeler için elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi.

Kararın uygulamaya girme tarihinin ülkelere göre farklılık gösterdiği, Türkiye için ise uygulamaya 16 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi.

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