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Kars’ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 22 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
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kürdistan Kars sarıkamış kaza

HABER MERKEZ

Kars'ta otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı. (Kaynak: AA)

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