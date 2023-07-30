KDP ile KYB’den seçim toplantısı

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro’nun bulunduğu Debaşan’a giden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, burada KYB’li yetkililerce karşılandı.

İki parti politbüro heyetlerinin toplantısında öncelikli gündemin Kürdistan Parlamentosu seçimleri olacağı öğrenildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre toplantıda Irak il meclisi seçimleri de görüşülecek. Bugün liste ve koalisyon başvuruları için son gün.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde taraflar arasında Kürdistan Parlamentosu seçimleri için görüşmelerin başlayacağını duyurmuştu.

Seçimlerin yapılması için 25 Şubat 2024 tarihi önerilmişti.