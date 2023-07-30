Genel

Batman’da cadde ortasında kurşun yağmuruna tutulan genç öldü

Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Batman
Batman
kürdistan Batman silahlı kavga

HABER MERKEZİ

Atatürk Bulvarı'nda 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen kişi yanında bulundurduğu tabancayla 22 yaşındaki Ferhat U'ya ateş açtı.

Vücuduna 6 kurşun isabet eden Ferhat U. ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan kişinin yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor. (Kaynak: Ajanslar)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv