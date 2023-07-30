Batman’da cadde ortasında kurşun yağmuruna tutulan genç öldü

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Atatürk Bulvarı'nda 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen kişi yanında bulundurduğu tabancayla 22 yaşındaki Ferhat U'ya ateş açtı.

Vücuduna 6 kurşun isabet eden Ferhat U. ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan kişinin yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor. (Kaynak: Ajanslar)