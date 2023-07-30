Özerk Yönetim’den Uluslararası Koalisyon’a Türkiye tepkisi

HABER MERKEZİ

Özerk Yönetim, bugün Türkiye’nin Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Türkiye'nin Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerine yönelik soykırım amaçlı saldırıları devam ediyor. Türk devleti bu saldırılarla bölgenin istikrarını ve güvenliğini bozmak istiyor” ifadelerine yer verildi.

Temmuz ayında Kamışlo, Amude ve diğer bölgelerdeki köylere yönelik saldırıları hatırlatılarak tepki gösterildi.

Açıklamada, Türkiye'nin saldırılarının barışı sağlamaya, terörü ve DAİŞ'i ortadan kaldırmaya yönelik çabalara karşı olduğu belirtildi.

Bu saldırıların Rojava halkının projelerine yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye’nin bölgede kendi çıkarları doğrultusunda savaşları ve mezhep çatışmalarını körüklediği ifade edildi.

Özerk Yönetim, Uluslararası Koalisyon’u ve garantör ülkeleri Türkiye’nin saldırılarına karşı sessiz kalmakla eleştirerek, artan saldırıların sorumlusu olarak yine bu tarafları işaret etti.