Futbol tarihinde bir ilk: 3 kardeş aynı anda sahada

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Bundesliga II'de oynanan Dusseldorf - Hertha Berlin maçında olay futbol tarihine bir ilk olarak kaydedildi.

Hertha Berlin teknik direktörü Pal Dardai, takım kadrosunda yer alan 3 oğlunu da oyuna alarak anda anda sahada olmalarını sağladığı değişiklikler yaptı.

Maça ilk 11'de başlayan Marton Dardai'nin yanı sıra 30. dakikada sakatlanan arkadaşı yerine oyuna giren Palko Dardai ve 78. dakikada Bence Dardai maçta aynı anda sahada kalmayı başardı ve tarihe de bir ilk olarak not düşüldü.

Karşılaşmayı Düsseldorf 1-0 kazandı.