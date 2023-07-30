Suudi Arabistan’dan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hamle

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Konu ile ilgili AP ve AFP’ye bilgi veren Suudi yetkililer, söz konusu konferansa Ukrayna ile birlikte Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve ABD başta olmak üzere başka ülkelerin de katılmasının beklendiğini ancak Rusya’nın davet edilmeyeceğini bildirdi.

AP, konferansın tam tarihi ve katılacak ülkelerle ilgili belirsizliğin sürdüğünü aktardı. AFP ise konferansa İngiltere ve Japonya’nın da katılacağını bildirdi.

Bu tür bir konferans düzenleneceğini ilk kez gündeme getiren The Wall Street Journal, yaklaşık 30 ülkenin katılmasının beklendiği toplantının 5 ve 6 Ağustos’ta gerçekleşeceğini yazmıştı.

Suudi Arabistan yönetiminden bir yetkili AP’ye yaptığı açıklamada, Cidde’deki zirvenin Kopenhag'da haziran ayında düzenlenen Ukrayna ile ilgili toplantının bir sonraki adımı olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, mayıs ayında Cidde’de düzenlenen Arap Birliği zirvesine katılarak, Arap ülkelerinin Kiev’e destek vermesi çağrısında bulunmuştu.

Arap ülkelerinin önemli bir kısmının Rusya ile ekonomik ve askeri bağlarından dolayı Ukrayna savaşında genelde “tarafsız” görünmeye çalıştığı biliniyor.

PUTİN: BARIŞ GÖRÜŞMESİ FİKRİNİ REDDETMİYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde Afrika ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşmede Ukrayna için barış görüşmelerine karşı olmadıklarını bildirmişti.

Afrika ve Çin’in barışa aracılık edebileceğini kaydeden Putin, Ukrayna ordusu taarruz halindeyken ateşkes sağlamanın zor olacağı görüşünü dile getirmişti.

Ukrayna ve Rusya bugüne kadar barış masasına oturmak için çeşitli şartlar ortaya koydu.

Kiev işgal altındaki topraklarından vazgeçmeyeceğini söylerken, Rusya ise “yeni gerçekliğin kabul edilmesi gerektiğini” iddia ediyor.