Kars'ta taksiye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER MEKEZİ
Kars’ın Subatan Mahallesi'nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Olayda ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ile araç içerisindeki Ö.B, N.A.B, F.B. kardeşler yaralandı, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kaynak: AA)