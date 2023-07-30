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Kars'ta taksiye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Kars'ta taksideki yolcuların silahlı saldırıya uğraması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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kürdistan Kars taksi silahlı saldırı

HABER MEKEZİ

Kars’ın Subatan Mahallesi'nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ile araç içerisindeki Ö.B, N.A.B, F.B. kardeşler yaralandı, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kaynak: AA)

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