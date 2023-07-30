Politika

Filistin mülteci kampında çatışma: 6 ölü, 30 yaralı

Lübnan'daki en büyük Filistinli mülteci kampında iki grup arasında başlayan silahlı çatışmada 6 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 30 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Lübnan Mülteci kampı Çatışma Filistinli gruplar

HABER MERKEZİ

Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı’nda dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün şiddetlenen silahlı çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Hafif ve ağır silahların yanı sıra havan toplarının da kullanıldığı çatışmalarda toplam 6 kişi öldü, 2’si çocuk 30 kişi yaralandı.

Çatışmalar, Fetih Hareketi ile husumet bulunan gruplardan birinin üyesi olan Muhammed Ebu Katada’ya yönelik silahlı saldırı girişimi nedeniyle çıktı.

Bu sabah kamptaki Fetih Hareketi sorumlularından Ebu Şeref el-Armuşi ve 3 koruması, pusu kurularak öldürüldü.

ÇATIŞMALAR DURDU

RPG ve havan toplarının kullanıldığı çatışma yerel saatle 18.00’de durdu.

Düşen havan topları nedeniyle bazı evlerde ve bölgelerde yangın çıkması sonucu dumanlar yükseldi.

Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberde kampın yer aldığı Sayda kentindeki tüm yaz okullarının 1 gün süre ile tatil edildiği belirtildi. (Kaynak: AA)

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv