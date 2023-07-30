Filistin mülteci kampında çatışma: 6 ölü, 30 yaralı

Lübnan'daki en büyük Filistinli mülteci kampında iki grup arasında başlayan silahlı çatışmada 6 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 30 kişi yaralandı.