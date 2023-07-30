Filistin mülteci kampında çatışma: 6 ölü, 30 yaralı
HABER MERKEZİ
Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı’nda dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün şiddetlenen silahlı çatışmalara ilişkin bilgi verildi.
Hafif ve ağır silahların yanı sıra havan toplarının da kullanıldığı çatışmalarda toplam 6 kişi öldü, 2’si çocuk 30 kişi yaralandı.
Çatışmalar, Fetih Hareketi ile husumet bulunan gruplardan birinin üyesi olan Muhammed Ebu Katada’ya yönelik silahlı saldırı girişimi nedeniyle çıktı.
Bu sabah kamptaki Fetih Hareketi sorumlularından Ebu Şeref el-Armuşi ve 3 koruması, pusu kurularak öldürüldü.
ÇATIŞMALAR DURDU
RPG ve havan toplarının kullanıldığı çatışma yerel saatle 18.00’de durdu.
Düşen havan topları nedeniyle bazı evlerde ve bölgelerde yangın çıkması sonucu dumanlar yükseldi.
Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberde kampın yer aldığı Sayda kentindeki tüm yaz okullarının 1 gün süre ile tatil edildiği belirtildi. (Kaynak: AA)