Zelenskiy: Savaş Rusya’ya taşınıyor

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı başkentte üç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, ikisinin düşerken binalara çarptığını açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırının İHA’larla düzenlendiğini, kentin hava sahasının geçici bir süreyle kapatıldığını açıkladı. Hava sahası daha sonra tekrar açıldı.

Bugün bir video mesaj paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun güçlenmekte olduğunu söyledi.

Zelenskiy video mesajında "Bugün sözde 'özel askeri operasyonun' 522. günü. Rus liderliği bunu birkaç hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyordu" dedi ve ekledi:

"Fakat şimdi savaş, aşamalı bir şekilde Rus topraklarına, sembolik merkezlerine ve askeri üslerine taşınıyor."

Zelenskiy bunun "kaçınılmaz, doğal ve adil" olduğunu da sözlerine ekledi.

Rus yetkililer bugünkü saldırılarda yaralanan veya hayatını kaybeden biri olmadığını duyurdu.

Görgü tanıkları, büyük bir patlama sesi duyduklarını ve dışarda bir alev topu gördüklerini aktardı.

Ukrayna sınırına 500 km. uzaklıkta bulunan Moskova, savaşın başından bu yana nadiren hedef alınmıştı.

Bunlardan en dikkat çekeni, Mayıs ayında Kremlin'in çatısına zarar veren iki İHA saldırısıydı. Rusya, Ukrayna'nın bu saldırıyı Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef almak için düzenlediğini öne sürmüş, Ukrayna ise saldırıyı üstlenmemişti.

Rusya lideri Putin bugünkü açıklamasında, Ukrayna’da barış görüşmesi fikrini reddetmediklerini söyledi.

St. Petersburg kentinde Afrika ülkelerinden liderleri ağırlayan Putin, Afrika ve Çin’in barışa aracılık edebileceğini de ekledi.

Öte yandan Putin, Ukrayna ordusu taarruz halindeyken ateşkes sağlamanın zor olacağını savundu.

Ukrayna ve Rusya bugüne kadar barış masasına oturmak için çeşitli şartlar ortaya koymuştu.

Kiev işgal altındaki topraklarından vazgeçmeyeceğini söylerken Rusya ise “yeni gerçekliğin kabul edilmesi gerektiğini” söylemişti.