Politika

Başbakan talimat verdi: Xurmal nahiyesinin ilçe olma süreci başladı

Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Xurmal nahiyesinin ilçe olma süreci başladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Xurmal nahiyesi idari süreç

ERBİL (K24)

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Xurmal nahiyesinin ilçe olmasıyla ilgili idari süreç başladı.

Açıklamada Xurmal nahiyesinda yaşayan vatandaşların talebi doğrultusunda Başbakan’ın İçişleri Bakanlığına ilgili kurumlarla koordinasyon halinde idari süreci başlatma talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada yarından itibaren gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

Öte yandan Başbakan'ın, Xurmal’de bazı projelerin uygulanması için özel bir komiteyi görevlendirdiği bildirildi.

Halepçe’nin kuzeyindeki Xurmal nahiyesi merkeze 10 uzaklıkta ve nahiyeye bağlı onlarca köy bulunuyor. Süleymaniye’ye 70 km uzaklıktaki nahiyede Hewraman sıradağları var.

Güzel havası ve doğasından dolayı yılın dört mevsiminde turistler Xurmal nahiyesini ziyaret ediyor.

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