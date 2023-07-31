İsveç ve Danimarka’dan Kur’an-ı Kerim adımı: Yakın diyalog halindeyiz

HABER MERKEZİ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda İsveç ve Danimarka’da artan Kur’an-ı Kerim yakma girişimlerine karşı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğünü ve Danimarka ile yakın diyalog halinde bulunduklarını kaydetti.

İsveç’in İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra “en ciddi güvenlik durumunu” yaşadığını belirten Kristersson, “Kur’an-ı Kerim krizini başka ülkelerin İsveç aleyhine kullandığının farkındayız” ifadesini kullandı.

İfade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü savunduklarını vurgulayan Kristersson, şu ifadelere yer verdi:

“Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç’te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla ‘Kamu Düzeni Yasası’ da dahil olmak üzere, yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık.”

DANİMARKA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Danimarka hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıların, başka ülkelerde hakaret ve tepki uyandırma amacı taşıyan, Danimarka’ya da zarar veren boyutları olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemleri nedeniyle 15 ülkenin Danimarka’yı kınadığı ve İİT’nin 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin, 31 Temmuz’da toplanarak bu konuyu ele alacağı belirtilerek, bu provokasyonlar, “birkaç kişi tarafından düzenlenen son derece saldırgan ve pervasız eylemler” olarak nitelendi.

Bu eylemleri yapanların, Danimarka toplumunu temsil etmediği ve bu eylemlerin aşırılık yanlılarına fayda sağladığı kaydedilen açıklamada, “Danimarka hükümeti, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için özellikle güvenlik açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği özel durumlara müdahale etme olanağını araştıracak” ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu değerlendirmenin, Danimarka’nın kapsamlı ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılacağı aktarıldı.