Müzik

Madonna: Hayatta olduğum için şanslıyım

Haziran ayında ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakıma kaldırılan “Pop’un Kraliçesi” Madonna, hayatta olduğu için şanslı hissettiğini söyledi.
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dünya Madonna teşekkür mesaj

HABER MERKEZİ

ABD’li ünlü şarkıcı Madonna, 28 Haziran'da bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Madonna'nın menajeri Guy Oseary, şarkıcının dünya turnesinin erteleneceğini duyurmuştu.

Günler sonra Madonna, sessizliğini bozarak bilincini kaybettiği yönündeki haberleri doğrulamıştı.

64 yaşındaki şarkıcı, taburcu edilmesinden bir ay sonra Instagram hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

6 çocuk annesi Madonna, “Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp, hep siz veriyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz… Ama işler kötüleştiğinde, onlar gerçekten benim yanımda oldular” ifadelerini kullandı. Bu sayede çocuklarının daha önce görmediğini yanlarını gördüğünü söyleyen Madonna “Onların varlığı her şeyi değiştirdi. Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum” dedi.

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