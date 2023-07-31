Sağlık

Covid-19’da yeni varyant: 113 farklı mutasyona sahip

Bilim insanlarına göre Asya'da bulunan yeni bir Covid-19 varyantı, virüsün şimdiye kadarki en mutasyona uğramış versiyonu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Covid-19 varyant Mutasyon

HABER MERKEZİ

Mustasyona uğramış Delta varyantı Endonezya, Jakarta'daki bir hastada keşfedildi.

Yeni varyant, 113 farklı mutasyona sahip ve bunlardan 37'si virüsün insanlara tutunmak için kullandığı kısım olan başak proteinini etkiliyor.

Yeni suş, karşılaştırmalı olarak yaklaşık 50 mutasyona sahip olan Omicron varyantı ile "en aşırı varyant" olarak etiketlendi.

Temmuz ayı başlarında küresel bir Covid-19 veri tabanına sunulmadan önce bir kronik enfeksiyon vakasından kaynaklandığına inanılıyor.

Kronik enfeksiyonlar tipik olarak, kronik hastalıkları olan veya kanser tedavisi gören kişiler gibi sağlığı zaten tehlikede olan kişilerde ortaya çıkıyor.

Yeni bir salgın tehdidi mümkün olsa da, doktorlar paniğe kapılmak için bir neden olmadığına ve daha fazla karantinayı tetikleme olasılığının çok düşük olduğuna inanıyor.

Warwick Üniversitesi'nden virolog Profesör Lawrence Young, yeni türün başkalarına bulaşıp bulaşmayacağının net olmadığını çünkü Omicron türleri gibi halihazırda dolaşımda olan varyantları yenmesi gerekeceğini söyledi. (Kaynak: The West Australian)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv