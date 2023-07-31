Başbakan’dan Barzaniler Enfali mesajı: Tek sebep Kürt ve Barzani olmalarıydı

ERBİL (K24)

Barzaniler Enfali’nin 40’ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, binlerce masum Barzani’nin, sırf Kürt ve Barzani olduğu için tutuklanarak Irak çöllerine götürülerek canlı bir şekilde gömüldüğünü söyledi.

Başbakan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“O büyük suç, Feyli Kürtlerin soykırıma uğratılması ve kaybettirilmesi, çöken Baas rejiminin Kürdistan halkına karşı ırkçı bir dalgası, Barzan, Germiyan ve Behdinan bölgelerinin Enfal edilmesi, Halepçe’ye kimyasal saldırı düzenlenmesi ve Kürdistan’ın diğer birçok bölgesinde Kürdistan halkına karşı işlenen vahşi suç zincirinin bir halkasıydı.

Bu felaketin üzerinden kırk yıl geçmesine rağmen halen şovenist ve Enfal dönemi zihniyetli birilerinin olması ve Kürdistan halkının meşru ve anayasal haklarını ihlal ve zapt etmeye çalışması üzüntü vericidir. Kaldı ki Kürdistan halkı binlerce kurban vermiş, asla vazgeçmeyeceği ulusal kimliği ve vatanını savunurken birçok suç ve büyük felakete maruz kalmıştır.

Barzan bölgesi, Kürdistan’ın, geçtiğimiz yüzyılda onlarca kez viran edilen, katliam ve soykırıma uğratılan bir bölgesidir ancak o zulüm, zorbalık ve suçlar, bu bölgedeki ulusal irade, direniş ruhunu ortadan kaldıramamıştır. Her zaman zulme başkaldırmış, direniş ve bedellerle, şehitlerin aziz kanıyla şu anki Kürdistan Bölgesi’nin anayasal statüsü ortaya çıkmıştır. Her şekilde onu korumalı ve daha çok geliştirmeliyiz.

Bu acı felaketin yıldönümünde, Kürdistan Bölgesi’nin, Enfal’e uğratılan insanların aile ve yakınları ile zulmedilen Kürdistan halkına Irak hükümeti tarafından anayasaya göre maddi ve manevi tazminat ödenmesi talebini bir kez daha yineliyoruz. Hepimiz Enfal ve bu tür suçların tekrarlanmaması için çalışmalıyız.

Barzaniler Enfali’nin yıldönümünde, Enfal edilen Barzaniler ve tüm Kürdistan şehitlerinin anısını önünde saygıyla eğiliyoruz. Her zaman saygı ve gururla anılacaklardır. Zor zamanlardan geçmelerine rağmen çocuklarını ve torunlarını onurlu bir şekilde yetiştirmeyi başaran Enfal edilen insanların aile ve yakınlarına saygılarımı sunuyorum. Bu felaket yaşanırken Barzaniler Enfali kurbanlarının yakınlarının imdadına yetişen kahraman ve vatansever Erbil halkı ile Kürdistan’ın diğer bölgelerindeki halka teşekkürlerimiz sunuyorum.

Kürdistan Enfallerinin tüm şehitlerinin aziz ruhlarına selam olsun, onları her zaman hatırlayacağız.”