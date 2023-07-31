Neçirvan Barzani: Barzaniler Enfali Kürdistan halkının zafer iradesini alevlendirdi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Barzaniler Enfali’nin 40’ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

8 bin Barzani erkeğinin insanlık dışı bir suçla katledildiğini belirten Neçirvan Barzani, “Bugün, çocuk, genç, yaşlı 8 bin Barzani erkeğinin 1983 yılının Temmuz ayının sonundan Ağustos ayının ortalarına kadar insanlık dışı bir suçla katledilişinin 40’ncı yıldönümü” dedi.

Bu soykırımla binlerce çocuğun babasız, kadınların eşsiz kaldığını ifade eden Neçirvan Barzani, binlerce Barzani kadınının birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını ve bununla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade etti.

“Barzani kadınları çocuklarına baba oldu” ifadesini kullanan Neçirvan Barzani, tüm zorluklara rağmen vatansever bir neslin ortaya çıkmasındaki rol oynadıklarını vurguladı ve “O annelerin her birinin ellerinden öpüyorum” dedi.

Barzaniler Enfali’nin Kürdistan halkına karşı işlenen tüm diğer suçlar gibi Kürdistan halkının zulme karşı iradesini zayıflatmadığını belirten Neçirvan Barzani, “Ancak Kürdistan halkının mücadele ve zafer iradesini alevlendirmiştir. Devrime olan inancı güçlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bu vesileyle bir kez daha Enfal şehitleri ve tüm Kürdistan şehitlerinin önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadesini kullanan Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, tüm siyasi parti ve bileşenlere birlik çağrısında bulundu.