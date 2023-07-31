PAK ve TDK-TEVGER’den birleşme kararı

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Demokratik Hareketi’nden (TDK-TEVGER) yapılan ortak açıklamada, “PAK ve TDK-TEVGER, 2023 yılı Eylül ayında, birlik kongrelerini gerçekleştirerek, yeni bir parti olarak halkımızın özgürlük, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinde, siyaset sahnesindeki yerini alacaktır” denildi.

Açıklamada, birleşme sürecine ilişkin şunlar paylaşıldı:

“PAK ve TDK-TEVGER’in oluşturduğu ortak komisyonlarca bir yıla yakın bir süredir gerçekleştirilen toplantı ve çalışmalar sonucunda hazırlanan program taslağı ile ortak siyasal görüşleri içeren deklarasyon PAK ile TDK-TEVGER’in tüm üye ve taraftarlarının görüşüne sunuldu. PAK ile TDK-TEVGER’in tüm üye ve taraftarları sundukları yapıcı görüş, öneri ve değerlendirmeleriyle birlik çalışmalarına büyük bir destek ve onay verdiler.

PAK ve TDK-TEVGER’in birlikte kuracakları parti, kendisini hiç bir örgüt ya da siyasi gelenek ile tanımlamamakta; Kürdistan özgürlük, kurtuluş, bağımsızlık mücadelesinin devamcısı, mirasçısı olarak, tüm milli, demokratik, Kürdistani mücadele, çalışma, emek ve değerlere sahip çıkmaktadır.

Bu anlayıştan hareketle, PAK ve TDK-TEVGER olarak, Kuzey Kürdistan’da programları, siyasal görüşleri, mücadele ve örgüt anlayışları aynı ya da birbirine yakın olan tüm parti, hareket, örgüt, grup ve şahsiyetlerin tek partide örgütsel ve siyasal birliklerini gerçekleştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. PAK ve TDK-TEVGER’in birleşme kararı da bu ihtiyacın yaşam bulması yolunda atılmış bir adımdır.”

Açıklamanın devamında, “PAK ve TDK-TEVGER’in birleşmesiyle oluşacak yeni parti de, her aşamada, kendisiyle aynı ya da yakın program ve siyasi görüşlere sahip her parti, örgüt, hareket, grup ile örgütsel ve siyasal birlik gerçekleştirmeye açık olacaktır” denildi.