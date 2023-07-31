Politika

İsrail ordusundan 60 milyon dolarlık top mermisi anlaşması

İsrail Savunma Bakanlığı, 60 milyon dolar değerinde top mermisi satın alınmasını öngören bir anlaşma imzaladı.
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İsrail ordusu
İsrail ordusu
ortadoğu israil ordusu top mermesi

HABER MERKEZİ

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de kurulmuş İsrail merkezli uluslararası savunma sanayi şirketi 'Elbit Systems' ile top mermisi alımına ilişkin imzalanan anlaşma hakkında bilgi verildi.

Savunma Bakanlığı Üretim ve Tedarik Müdürlüğünün Elbit Systems ile 'ordunun topçu atışlarında kullanılmak üzere 155 milimetrelik binlerce top mermisi alınması' konusunda anlaşma imzaladığı kaydedilen açıklamada, anlaşmanın değerinin 60 milyon doları aştığı aktarıldı.

Açıklamada, anlaşmanın bir yıllık süreyi kapsadığı ve top mermilerinin tümünün 2024'te orduya teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı Üretim ve Tedarik Müdürü Zeev Landau, anlaşmaya ilişkin, "Elbit Systems ile yapılan bu anlaşma, İsrail ordusunun yeteneklerini ve çeşitli savaş senaryolarına hazır olma durumunu artıracak" ifadelerini kullandı.

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