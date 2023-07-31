Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yeni saldırılar düzenlendi

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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam aleyhine pankart açan ve sloganlar atan grup, bu anları sosyal medya hesabından canlı paylaştı.

Grubun sosyal medya hesabında da, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere bugün çevrim içi toplantısına atıfta bulunularak, "57 Müslüman ülke Batı'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını nasıl durduracağını tartışırken belli ki Kur'an'ı daha da yakmak zorunda kalacağız" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, bugün Suudi Arabistan ve Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılacağı bilgisi yer aldı.

İSVEÇ'TE MOMİKA İSVEÇ PARLAMENTOSU ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKTI

İsveç'te de daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, Parlamento önünde Kur'an-ı Kerim yakarak, İslam dininin ülkede yasaklanmasını istedi.

İsveç Parlamentosu önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İslam'a hakaret içeren sözler sarf eden Momika, Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

Irak ve İran bayraklarını da ayaklarının altına alan Momika, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın fotoğraflarının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi.

Momika'ya Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı da yardım etti.

Bölgede toplanan bir grup da Momika'yı tekbir getirerek protesto etti, Irak bayrağı ve Kur'an-ı Kerim taşıdı.

SUUDİ BAKAN, "KUR'AN-I KERİM'İ YAKMANIN PROVOKATİF BİR EYLEM" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bu arada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyecek provokatif bir eylem olduğunu belirtti.

Bin Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde çevrim içi düzenlediği toplantıda konuştu.

Suudi Arabistan'ın, dini nefret ve aşırıcılığın yayılmasını kabul etmediğini ve Kur'an-ı Kerim'in kutsiyetini çiğneyen eylemleri kınadığını vurgulayan Bin Ferhan, "Kur'an-ı Kerim'in yakılması hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyecek provokatif bir eylemdir" dedi.

Bin Ferhan, İİT'nin, diğer İslami örgütlerle işbirliği yaparak, barış ve hoşgörü ilkelerinin müdafaa edilmesi ve İslam'ın doğru bir şekilde insanlara anlatılması için çalışması gerektiğini kaydetti.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin Taha ise toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İsveç ve Danimarka yönetimlerini Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerinin engellenmesi için resmi düzeyde tedbir almaya çağırdı.

Söz konusu ülkelerin şu ana kadar bu konuda hiçbir adım atmamasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını aktaran Taha, İİT üyesi ülkelerden, söz konusu eylemlerden duydukları rahatsızlığı ifade etmek için İsveç ve Danimarka ile ilişkilerinde ciddi tedbirler almasını istedi.

İİT'nin çevrim içi toplantısıyla eş zamanlı olarak bugün Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlendi.

EYLEMLER

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'daki aşırı milliyetçi bir grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

Grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.

İSVEÇ VE DANİMARKA’DAN KUR’AN-I KERİM ADIMI: YAKIN DİYALOG HALİNDEYİZ

Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda İsveç ve Danimarka’da artan Kur’an-ı Kerim yakma girişimlerine karşı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğünü ve Danimarka ile yakın diyalog halinde bulunduklarını kaydetti.

İsveç’in İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra “en ciddi güvenlik durumunu” yaşadığını belirten Kristersson, “Kur’an-ı Kerim krizini başka ülkelerin İsveç aleyhine kullandığının farkındayız” ifadesini kullandı.

İfade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü savunduklarını vurgulayan Kristersson, şu ifadelere yer verdi:

“Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç’te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla ‘Kamu Düzeni Yasası’ da dahil olmak üzere, yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık.”

DANİMARKA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Danimarka hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıların, başka ülkelerde hakaret ve tepki uyandırma amacı taşıyan, Danimarka’ya da zarar veren boyutları olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemleri nedeniyle 15 ülkenin Danimarka’yı kınadığı ve İİT’nin 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin, 31 Temmuz’da toplanarak bu konuyu ele alacağı belirtilerek, bu eylemler, “birkaç kişi tarafından düzenlenen son derece saldırgan ve pervasız eylemler” olarak nitelendi.

Bu eylemleri yapanların, Danimarka toplumunu temsil etmediği ve bu eylemlerin aşırılık yanlılarına fayda sağladığı kaydedilen açıklamada, “Danimarka hükümeti, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için özellikle güvenlik açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği özel durumlara müdahale etme olanağını araştıracak” ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu değerlendirmenin, Danimarka’nın kapsamlı ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılacağı aktarıldı.