Esenyurt'taki tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandı

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin aranan son 2 şüpheli T.Ö. ve A.Ö'nün de yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden T.Ö. ve A.Ö'nün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında" bilgisini paylaştı.

paylaşımında 35 bin 368 hesabın incelendiğini de açıklayan Yerlikaya, bunların 9 bin 220'sinin "bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap", 5 bin 136'sının FETÖ, 2 bin 898'inin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu belirtti.

Yerlikaya, "Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurmuştu.